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Piyasaların gözü kulağı TCMB'deydi: Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

Piyasaların gözü kulağı TCMB'deydi: Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

14:0111/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü faiz kararını belirlemek üzere bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü faiz kararını belirlemek üzere bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu küresel jeopolitik gelişmelerin gölgesinde gerçekleştirdiği yılın dördüncü toplantısında piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Yatırımcıların ve finans çevrelerinin saat 14.00 itibarıyla dikkatle kilitlendiği resmi açıklamaya göre, banka politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Finans dünyasının saat 14.00'e kilitlendiği kritik Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi ve Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı.

Yılın dördüncü faiz kararı belli oldu

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 düzeyinde sabit tuttuğunu duyurmuştu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.

Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."


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