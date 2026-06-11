2 bin 500 metreden vurdu, dünya şaşkına döndü! Türk askeri tüm sıralamaları altüst etti: İşte dünyanın en iyi keskin nişancıları

2. TÜRKİYE (ÖZEL KUVVETLER & JÖH)





Uluslararası askeri çevrelerde kısa sürede dikkat çeken bir ivmeyle zirve seviyeye ulaşan Türkiye, yalnızca yarışma performanslarıyla değil, gerçek muharebe sahasında biriken tecrübe derinliğiyle öne çıkıyor. Poligon odaklı ölçümlerden ziyade, doğrudan çatışma koşullarında şekillenen bir operasyon kültürünü temsil ediyor.





Dikkat Çeken Atış: Sahadaki bazı operasyonel görevlerde, 2.500 metreye yaklaşan uzun menzilli isabetlerin kayıtlara geçtiği değerlendirilmektedir. Bu tür atışlar, modern optik sistemler ve çevresel hesaplamaların birleşimiyle mümkün hale gelmiştir ve uluslararası askeri çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır.





Teknik Özellik: Bora-12 ve KNT-76 platformlarında ASELSAN üretimi elektro-optik sistemler kullanılır. Yüksek hassasiyetli atış kapasitesi ve gelişmiş hedefleme teknolojisiyle desteklenir.



