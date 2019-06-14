Ekonomi Polisleri de Türkiyede tatil yapabilecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı

Polisleri de Türkiye'de tatil yapabilecek

Türkiye'ye en fazla turistin geldiği Rusya'dan dikkat çeken bir karar daha alındı. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik karar imzaladı.

Haber Merkezi AA
Rus polisi.
Rus polisi.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev’in imzaladığı kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi.

Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

  • Güvenlik görevlilerinin yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı.

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Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti.

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