Ekonomi Rus polisi için dikkat çeken Türkiye kararı
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı

Rus polisi için dikkat çeken Türkiye kararı

Türkiye'ye en fazla turistin geldiği Rusya'dan dikkat çeken bir karar daha geldi. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik karar imzaladı.

Haber Merkezi AA
Rus polisi.
Rus polisi.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Kolokoltsyev’in imzaladığı kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi.

Kararla Tayland da gidilmesi serbest olan ülkeler arasına alındı.

  • Güvenlik görevlilerinin yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı.

11 ÜLKE İÇİN İZİN VERİLMİŞTİ

Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti.

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