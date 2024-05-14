Polistiren ithalatına damping soruşturması açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.