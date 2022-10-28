Ekonomi Polonyaya Bayraktar TB2 SİHAların ilk teslimatı yapıldı
SAVUNMA SANAYİ

Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı

Türkiye’nin yerli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2’lerin Polonya’ya ilk teslimatı gerçekleştirildi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar TB2’ler Polonya’nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Polonyaya Bayraktar TB2 SİHAların ilk teslimatı yapıldı
Bayraktar TB2

Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna’da kullanılarak başarısını kanıtlayan Türkiye’nin yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Polonya ordusunun envanterine girdi. Polonya ile Türkiye arasında Mayıs 2021’de imzalanan ve 24 adet Bayraktar TB2 satışını içeren anlaşma kapsamında bugün Polonya’ya ilk teslimat yapıldı. Miroslawiec şehrindeki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü’nde gerçekleştirilen törende 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

İHA

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı duyurdu: Bayraktar TB2 ekimde ordunun kullanımına girecek
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"Bayraktar TB2’ler Polonya’nın hava savunma gücünü arttıracak"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Polonya’daki muhalefet bu askeri araçların kullanılamayacağını iddia etmişti. Fakat Bayraktarların Ukrayna’daki başarısı sonrası haklı olduğumuz böylece görülmüş oldu" dedi.

İHA

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Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernleşmesi için büyük bir aşamadır. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye başlıyoruz. Bunları Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılardan çok önce sipariş etmiştik. Ukrayna’da olup bitenler, bu silahı almakla ilgili verdiğimiz kararın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bayraktar TB2’ler Polonya’nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

İHA

Polonya, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA için toplam 270 milyon dolar ödeme yapacak. Teslimat ise 2024 yılı sonunda tamamlanacak.

İHA

Bayraktar TB2 SİHA’nın dikkat çeken özellikleri

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar’a ait Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabiliyor. Ayrıca hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olurken, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.

Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
FOTOĞRAF 7
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Ukrayna'ya teslim edilmek üzere düzenlenen Bayraktar TB2 bağış kampanyaları Norveç'e de taşındı.
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Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.
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Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bir dizi ülkede kampanyalar başlatıldı. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor.
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Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.
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Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı.
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Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme olanağı sağlanacak.
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Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.
Bir ülke daha Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası düzenlendi
Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile yaşanan savaşta bir anlamda Ukrayna'nın sembollerinden birine dönüştü. Hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi. Ukrayna'ya teslim edilmek üzere Bayraktar TB2 bağış kampanyaları düzenleyen ülkeler arasına Norveç'e de katıldı.


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