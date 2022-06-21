Ekonomi Prens Selman Türkiyeye geliyor Farklı sektörlerde iş birlikleri de konuşulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Prens Selman Türkiye'ye geliyor: Farklı sektörlerde iş birlikleri de konuşulacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretinde ekonomi alanında bir çok konu ve iş birlikleri masaya yatırılacak.

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Haber Merkezi İHA
Prens Selman Türkiyeye geliyor: Farklı sektörlerde iş birlikleri de konuşulacak
Prens Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, yarın Ankara’ya gelecek. Gündemde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda, tarım ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konuşulacak.

İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme adımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında 21 Kasım 2020’de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde “Diyalog kanallarının açık tutulmasında” mutabık kalınmasıyla başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz’in kasım ayındaki telefon konuşmasını, İslam İş Birliği Teşkilatının Nijer’de yapılan toplantısında her iki ülkenin dışişleri bakanlar tarafından yapılan ılımlı açıklamalar izlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz nisan ayında Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

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