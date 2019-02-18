Ekonomi PTT tanzim satışlara İstanbulda da başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-Tanzim satışları başladı! PTT AVM tanzim sebze meyve sipariş

PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başlatıldı.

Haber Merkezi AA
İnternetten saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor.
İnternetten saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Bakan Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor.

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

REKLAM

ÜRÜN FİYATLARI

Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.

e-Tanzim satışları, Ankara'nın ardından bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

Tanzim satış marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını da düşürdü
FOTOĞRAF 13
Title
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirileceğini açıkladığı tanzim satış mağazaları İstanbul ve Ankara'da pek çok noktada kuruldu. Belediyelerin aracılar olmadan sebzeyi doğrudan vatandaşa ulaştırması amacıyla oluşturulan satış yerleri ile gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek isteniyor.
Title
İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan 2 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4.5 TL, sivri biber 6 TL, çarliston biber 6 TL, dolmalık biber 6 TL, kıl biber 6 TL ve ıspanak 4 TL'den satışa sunuldu.
Title
Satışın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim pazarlarda sabahtan öğleye kadar birçok noktada bir TIR ürünün yarısı satıldı.
Title
Tanzim pazarları ilk günden marketlerdeki fiyatları etkiledi. Büyük market zincirleri hemen etiket mesaisine başladı.
Title
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. dedi.
Title
Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek.
Title
İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI: 1 KAĞITHANE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 8 TAKSİM MEYDANI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 11BAYRAMPAŞA MEYDANI 12 AĞCILAR MEYDANI 13 GÜNGÖREN MEYDANI 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 15 SULTANGAZİ MEYDANI 16 GOP MEYDANI 17 SARIYER MEYDANI 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 21 KARTAL MEYDANI 22 MALTEPE MEYDANI 23 PENDİK MEYDANI 24 TUZLA MEYDANI 25 SANCAKTEPE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 34 BÜYÜKÇEKMECE 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 40 BOSTANCI LUNAPARK 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 42 HALKALI MEYDAN 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 44 ATAŞEHİR MEYDAN 45 İSTİNYE İSPARK 46 ZEYTİNBURNU AVM 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 48 HALİÇ 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
Title
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan halk sebze tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı.
Title
ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI: İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada halk sebze tanzim satış noktası kuruldu.
Title
2 KİLOLUK KOTA: İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor.
Title
TANZİM SATIŞ NEDİR? Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.
Title
İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.
Title
Tanzim satış marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını da düşürdü
Tanzim satış noktalarındaki fiyatlar büyük market zincirlerini telaşlandırdı. Market zincirleri, yarı yarıya daha ucuz sebze-meyve fiyatları karşısında etiket değiştirme telaşına girdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu." dedi. İşte marketlerdeki fiyatlar...
YORUM YAP

Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi.
Title
Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi.
Title
Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı.
Title
Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, güneş enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu.
Title
Çinli gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi.
Title
Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık. dedi.
Title
Ying sarı, sabah eşiyle iş yerine geldiğini ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin montajını yaptıklarını belirterek, Bingöl küçük ve sakin bir şehir, tabi ki büyük şehirde yaşamak için sosyal hayat çok güzel. 22 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada insanlar çok sıcak. diye konuştu.
Title
Her konuda eşine destek olan Aydın Sarı da Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler üzerine çalışıyoruz. Şu anda sadece kendimizi istihdam ediyoruz. Hedefimiz, işimizi geliştirerek, 25-30 kişiyi istihdam etmek. diye konuştu.
Title
Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu
Title
Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu
Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu
Moskova'da tanıştığı Aydın Sarı ile evlenerek Bingöl'e yerleşen Çinli Ying Sarı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık hibe destekle güneş enerjisi panelleri üretiyor. Ying Sarı "Hayatım boyunca çalışmak istedim. Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.
YORUM YAP


/**/
Suriye'de 1 asker şehit

Suriye'de 1 asker şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.
Yine FETÖyine inkar

Yine FETÖyine inkar

​Darbe günü 'elinize sağlık' dedi mahkemede reddetti.
Bir binadaha mühürlendi

Bir binadaha mühürlendi

​Bahçelievler'deki sitenin çökme tehlikesi bulunuyor.
İngiltere'deayrılık paniği

İngiltere'deayrılık paniği

​Halk Brexit öncesi gıda ve ilaç stoklamaya başladı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Emekliyken kurduğuçiftlik para bastı

Devlet desteğiyle başladı, şimdi binler tavuğu var.
Maden ocağında göçük

Maden ocağında göçük

​İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir işçi daha enkaz altında.

Rögar kapağı değil sanat eseri

Rögar kapağı değil sanat eseri

​Bu sokaklardan geçenler yere daha dikkatli bakıyor.
Mahkeme salonu boşaltıldı

Mahkeme salonu boşaltıldı

​Reina saldırısı davasında 'kapalı celse' kararı.

​Trump, Komedyen Alec Baldwin'e karşı.
27 yıldır eğik

27 yıldır eğik

​Kartal'da görenleri şaşırtan bir bina daha.
İddialar gerçek dışı

İddialar gerçek dışı

​YÖK, Suriyeli öğrencilerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul'un yeni metro hatları

İstanbul'un yeni metro hatları

İmar planları belediye meclisinde kabul edildi.
İstanbul'a kar uyarısı

İstanbul'a kar uyarısı

​Meteoroloji önümüzdeki günler için uyardı.
Ertuğrul görev başında

Ertuğrul görev başında

​Yerli bomba imha robotu çok sayıda saldırıyı önledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.