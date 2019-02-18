PTT tanzim satışlara İstanbul'da da başladı

İnternetten saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün teslim ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Bakan Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor.

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor. Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

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ÜRÜN FİYATLARI

Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.

e-Tanzim satışları, Ankara'nın ardından bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.

FOTOĞRAF 13 Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirileceğini açıkladığı tanzim satış mağazaları İstanbul ve Ankara'da pek çok noktada kuruldu. Belediyelerin aracılar olmadan sebzeyi doğrudan vatandaşa ulaştırması amacıyla oluşturulan satış yerleri ile gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek isteniyor. İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan 2 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4.5 TL, sivri biber 6 TL, çarliston biber 6 TL, dolmalık biber 6 TL, kıl biber 6 TL ve ıspanak 4 TL'den satışa sunuldu. Satışın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim pazarlarda sabahtan öğleye kadar birçok noktada bir TIR ürünün yarısı satıldı. Tanzim pazarları ilk günden marketlerdeki fiyatları etkiledi. Büyük market zincirleri hemen etiket mesaisine başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. dedi. Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek. İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI: 1 KAĞITHANE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 8 TAKSİM MEYDANI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 11BAYRAMPAŞA MEYDANI 12 AĞCILAR MEYDANI 13 GÜNGÖREN MEYDANI 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 15 SULTANGAZİ MEYDANI 16 GOP MEYDANI 17 SARIYER MEYDANI 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 21 KARTAL MEYDANI 22 MALTEPE MEYDANI 23 PENDİK MEYDANI 24 TUZLA MEYDANI 25 SANCAKTEPE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 34 BÜYÜKÇEKMECE 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 40 BOSTANCI LUNAPARK 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 42 HALKALI MEYDAN 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 44 ATAŞEHİR MEYDAN 45 İSTİNYE İSPARK 46 ZEYTİNBURNU AVM 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 48 HALİÇ 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan halk sebze tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı. ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI: İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada halk sebze tanzim satış noktası kuruldu. 2 KİLOLUK KOTA: İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor. TANZİM SATIŞ NEDİR? Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır. İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak. Tanzim satış marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını da düşürdü Tanzim satış noktalarındaki fiyatlar büyük market zincirlerini telaşlandırdı. Market zincirleri, yarı yarıya daha ucuz sebze-meyve fiyatları karşısında etiket değiştirme telaşına girdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu." dedi. İşte marketlerdeki fiyatlar...