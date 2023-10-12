Putin'den büyük ihracatçılara döviz satışı zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı. Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.