Ekonomi Putinden kayyum kararı Rusyadaki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Putin'den 'kayyum' kararı: Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere, devlet tarafından yönetim atanmasına destek verdi.

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Haber Merkezi AA
Putinden kayyum kararı: Rusyadaki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak
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Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım yağmuru devam ederken dev şirketler de Rusya'yı bir bir terk ediyor.

Son olarak gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi. Böylece Rusya'da faaliyetlerini durduran şirket sayısı 70'i aştı.

Yaşananlar sonrası Vladimir Putin, Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DIŞARIDAN YÖNETİM ATANMALI"

Rusya'dan ayrılmayan yabancı şirketlere destek verilmesi gerektiğini belirten Putin, "Kapatma kararı alan yabancı şirketlere yönelik ise kararlı bir şekilde adım atılmalı ve dışarıdan yönetim atanmalı." dedi.

"ANA HEDEF ÇALIŞANLARI KORUMAK"

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yabancılar bir şirketi makul olmayan bir şekilde kapatırsa, bu gibi durumlarda hükümet dışarıdan yönetim atayacak. Şirket sahibinin kararı, işletmenin kaderini belirleyecek. Bu durumda ana hedef şirketi ve çalışanlarını korumaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya gübre ihracatını askıya aldı
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Rusya gübre ihracatını askıya aldı

Putin'den ABD'nin son yaptırımına tepki: Yaptıkları yasal değil kendilerini kandırıyorlar
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Putin'den ABD'nin son yaptırımına tepki: Yaptıkları yasal değil kendilerini kandırıyorlar

Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi
FOTOĞRAF 17
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi, tarımdan ekonomiye birçok sektörü olumsuz etkiledi.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın geride kalan gün, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları tarihi bir rekor kırdı.
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Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 134 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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Yaptırımlara yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını duyurdu.
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Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi zamlar yaşandı.
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Son olarak Türkiye’de benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı.
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Dün yükselen tansiyon bugün düşünce, brent petrol fiyatlarında da ciddi düşüş yaşandı.
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Geride kalan gün 134 dolar seviyesini test eden brent petrol, 110 doların da altını gördü. (Kaynak: TradingWiew)
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Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de bu geceden itibaren uygulanacak motorin ve benzin zammı da geri çekildi.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali - 10032022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 , Motorinde 2,25 TLLT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.” denildi.
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BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.
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Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi.
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Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.
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Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.
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Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.
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Dün zirveyi gören brent petrolde büyük düşüş: Akaryakıt zamları geri çekildi
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bugün itibarıyla durdu. Geride kalan gün ABD'nin Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bugün 110 dolar seviyesinin de altını gördü. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'de bu geceden itibaren uygulanacağı duyurulan akaryakıt zamları da iptal edildi. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...

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