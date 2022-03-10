Putin'den 'kayyum' kararı: Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak

Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Rusya'ya yönelik yaptırım yağmuru devam ederken dev şirketler de Rusya'yı bir bir terk ediyor.

Son olarak gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi. Böylece Rusya'da faaliyetlerini durduran şirket sayısı 70'i aştı.

Yaşananlar sonrası Vladimir Putin, Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DIŞARIDAN YÖNETİM ATANMALI"

Rusya'dan ayrılmayan yabancı şirketlere destek verilmesi gerektiğini belirten Putin, "Kapatma kararı alan yabancı şirketlere yönelik ise kararlı bir şekilde adım atılmalı ve dışarıdan yönetim atanmalı." dedi.

"ANA HEDEF ÇALIŞANLARI KORUMAK"

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yabancılar bir şirketi makul olmayan bir şekilde kapatırsa, bu gibi durumlarda hükümet dışarıdan yönetim atayacak. Şirket sahibinin kararı, işletmenin kaderini belirleyecek. Bu durumda ana hedef şirketi ve çalışanlarını korumaktır." ifadelerini kullandı.

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