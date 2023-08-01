Putin’den Rus şirketleriyle ilgili yeni karar: Ödemelerin Rusya dışındaki bankalarda kalabilecek

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin ilk toplantı bugün saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor.