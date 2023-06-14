Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda Rus savaş muhabirlerinin Ukrayna’daki duruma ilişkin sorularını cevaplandırdı.
Ukrayna’nın müttefiklerinden aldığı destekle karşı saldırı gerçekletirdiği bir dönemde sürpriz bir şekilde ordusunun eksikliklerini kabul eden Putin, tahıl çıkışına verilen izinle ilgili olarak da konuştu.
Tahıl koridoru anlaşmasından çıkmayı değerlendirdiğini söyleyen Putin, “Anlaşmayı gelişen ülkeleri desteklemek ve tarım sektörümüze ambargoyu kaldırmak için girdik. Şu an bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.