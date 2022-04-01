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Ekonomi Putinin talimatı sonrası Gazprom harekete geçti Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok
DÜNYA EKONOMİSİ

Putin'in talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Gazprom harekete geçti. Şirket bugünden itibaren sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını ve yeni ödeme koşullarına yönelik resmi bilgiyi ilgili taraflara ilettiğini duyurdu. Rubleyle ödeme yapılmaması halinde Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak.

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Haber Merkezi AA
Putinin talimatı sonrası Gazprom harekete geçti: Ruble ile ödeme yapmayana gaz yok
Foto/arşiv

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre bugünden itibaren tüm sevkiyatlarda ödemelerin ruble ile alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazprom, bir Rus şirketi olarak koşulsuz Rus yasalarına uymaktadır. Rus rublesi cinsinden ödemelere yönelik yeni prosedüre ilişkin bildirimler, resmi olarak muhataplarımıza gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçilmesine yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.

Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açması ve ödemeleri bu bankaya yapması gerekiyor.

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