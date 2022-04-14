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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tren seferlerine bayram düzenlemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan tren seferlerine bayram düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak.

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Haber Merkezi DHA
Ramazan bayramında tren seferleri nasıl olacak? Ramazan bayramı tren biletleri ne zaman satışa çıkıyor?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi trenlerde ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği belirtildi.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği vurgulanan açıklamada, 29-30 Nisan ve 1- 6 - 7- 8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı duyuruldu.

  • Açıklamada, “Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek” denildi.

Biletler yarından itibaren satışta

29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Anahat ve Bölgesel trenlerde de ek sefer olacağının altı çizilen açıklamada, “İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince Anahat ve Bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

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