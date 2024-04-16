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Ekonomi

Ramazan Bayramı'nın elektriği 'yenilenebilirden' geldi: Yüzde 76'ya kadar çıktı

Ramazan Bayramı'nın kutlandığı 10-11-12 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar ortalama yüzde 76 payla öne çıktı. Geriye kalan elektrik ise doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklardan üretildi.

11:50 - 16/04/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

TEİAŞ verilerinden yapılan derlemeye göre, bayramın üç gününde toplam 1 milyon 692 bin 329 megavatsaat elektrik tüketildi.


Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı ise 1 milyon 703 bin 521 megavatsaat olarak kaydedildi.


Ramazan Bayramı'nın ilk gününe denk gelen 10 Nisan'da elektrik üretiminin yüzde 22,44'ü barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 16,62'si rüzgardan, yüzde 14,88'i akarsulardan, yüzde 10,72'si güneşten, yüzde 5,02'si jeotermal ve yüzde 4,33'ü biyokütleden karşılandı.


İkinci gün olan 11 Nisan'da elektriğin yüzde 22,79'u rüzgar, yüzde 19,9'u barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,63'ü akarsular, yüzde 11,63'ü güneş, yüzde 4,94'ü jeotermal ve yüzde 4,24'ü biyokütleden üretildi.

Bayramın son günü 12 Nisan'da ise elektrik üretiminde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,52 pay ile ilk sırada yer aldı. Aynı gün elektrik üretiminin yüzde 20,93'ü rüzgar, yüzde 12,8'i akarsular, yüzde 11,27'si güneş, yüzde 4,68'i jeotermal ve yüzde 3,92'si biyokütleden sağlandı.


Böylece bayram boyunca yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı ortalama yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Geriye kalan elektrik ise doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklardan üretildi.





#elektrik
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#üretim
#yenilenebilir enerji
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