Rapor yayınlandı: Elektrik üretimi martta ne kadar oldu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 22,6'sı ithal kömür santralleri, yüzde 21,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 21,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 12,9'u linyit santralleri ve 12,1'i rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalışla 25 milyon 321 bin 499 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 6,3 azalarak 20 milyon 196 bin 575 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 45,1'i sanayi, yüzde 26'sı mesken, yüzde 25'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,3, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,5 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 48 milyon 909 bin 873'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4,2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,7 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 20,4, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 24, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 3 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3 artarak yaklaşık 95 bin 307 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.







