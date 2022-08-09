Ekonomi Rekabet Kurulu makarna firmasına soruşturma başlattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu makarna firmasına soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası firması hakkında, rekabeti önleyici faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rekabet Kurulu makarna firmasına soruşturma başlattı
Arşiv

Rekabet Kurulu, 7 Temmuz tarihli toplantısında teşebbüsün ve distiribütörlerinin, alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle tabi olduğu kanunu ihlal ettiği iddialarını ele aldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Şirket ve distiribütörleri hakkında, soruşturma açılmasına karar verdi.

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Maaş bordrosunda büyük oyun
FOTOĞRAF 11
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Bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, iş bitimi sebebiyle kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.
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Firmaya ait inşaat şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak çalışırken son şantiyeden iş bitimi nedeniyle gönderildiğini, yeniden işe çağırılmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü.
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Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı patron ise iddiaları reddetti.
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Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı işveren istinaf yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararını ortadan kaldırdı. Kararı davacı temyiz edince dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
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Emsal nitelikteki kararda, işverenlerin bordro üzerinde oynama yapamayacağına dikkat çekildi.
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Kararda şöyle denildi: \"Tazminat ve alacakların hesabına esas ücretin hatalı belirlendiği, işverence imzasız ücret bordrolarının banka ödemeleri ile uyumlu hale getirilerek temel ücretin bölünmek suretiyle işçilik alacaklarının ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirildiği ortadadır.
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Davacı, açıkça imzasız belgelere ya da ücret bordrolarına delil olarak dayanılmasına itiraz etmektedir.
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Bankaya yatan tutar ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız ücret bordrolarına, imzasız personel cari kartına ya da bu belgelerde yazan tahakkuk ya da avans miktarlarına değer verme imkanı bulunmamaktadır.
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Buna karşın, Bölge Adliye Mahkemesince imzasız ücret bordrolarına değer verecek şekilde ’bordro net’ ve ’ödenecek tutar’ şeklinde bir ayrıma gidilmesi doğru olmamıştır. Şu halde; fazla çalışma ücreti alacağı bakımından varsa sadece kabul edilen ücrete göre ödenmesi gereken aylık tutarı aşan miktarda bankaya yatan tutarın mahsubu yerine denetime elverişli şekilde de gösterilmeyen ve imzasız ücret bordrolara değer verir şekilde yapılan bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olup bozmayı gerektirmiştir.
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Aynı şekilde; somut uyuşmazlıkta, yıllık ücretli izin kullandırdığını ispatla yükümlü olan işveren tarafından dosyaya imzalı yıllık ücretli izin cetveli ya da eşdeğerde bir belge sunulmamış olup yıllık ücretli izin tahakkuku bulunan ücret bordroları da imzasızdır. Bu husus da bozmayı gerektirmiştir.\"
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Maaş bordrosunda büyük oyun
Daha düşük SSK primi yatırmak için bazı işverenlerin başvurduğu bordro oyunu Yargıtay'a takıldı. Yüksek Mahkeme; bankaya yatan tutar ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız ücret bordrolarına, imzasız personel cari kartına ya da bu belgelerde yazan tahakkuk ya da avans miktarlarına değer verme imkanı bulunmadığına hükmetti.

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