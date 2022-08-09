​Rekabet Kurulu makarna firmasına soruşturma başlattı

Buna karşın, Bölge Adliye Mahkemesince imzasız ücret bordrolarına değer verecek şekilde ’bordro net’ ve ’ödenecek tutar’ şeklinde bir ayrıma gidilmesi doğru olmamıştır. Şu halde; fazla çalışma ücreti alacağı bakımından varsa sadece kabul edilen ücrete göre ödenmesi gereken aylık tutarı aşan miktarda bankaya yatan tutarın mahsubu yerine denetime elverişli şekilde de gösterilmeyen ve imzasız ücret bordrolara değer verir şekilde yapılan bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olup bozmayı gerektirmiştir.