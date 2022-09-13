Ekonomi Rekabet Kurulu Martıya soruşturmayı sonlandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu Martı'ya soruşturmayı sonlandırdı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ'ye yönelik soruşturma açılmıştı. Firma hakkında yürütülen soruşturma alınan taahhüt üzerine sonlandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rekabet Kurulu Martıya soruşturmayı sonlandırdı
Arşiv

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü ve 6'ncı maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlanmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler soncunda Martı İleri Teknoloji A.Ş. tarafından bir taahhüt paketi sunuldu.

Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma
EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan 'Martı'ya soruşturma

08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

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