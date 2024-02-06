|
Ekonomi

Rekabet Kurulunda Nestle'nin firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin sözlü savunması alındı.

12:02 - 6/02/2024 Salı
AA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.


Küle, toplantıda, söz konusu şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, bulguların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde şirketin anılan gerekçeyle Kanun'u ihlal ettiğini ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi.

Daha sonra şirket temsilcileri savunma yaptı.


Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ temsilcisi, şirketin birçok kategoride ürünlerinin olduğunu soruşturmanın ise ev dışı tüketim ürünleri kategorisini ilgilendirdiğini söyledi.

Teşebbüs temsilcisi, bu ürünlerin hastane, cezaevi ve otel gibi yerlere yiyecek içecek sağladığını, dolayısıyla doğrudan nihai tüketiciye satılmadığını ifade etti.


Temsilci, soruşturma raporunda, ürünler için şirketin pazar paylarına yer verildiğini ve bu payların perakendeye ilişkin olduğunu belirterek, delillerinin ev dışı ürünleriyle ilgili olduğunu ama değerlendirmenin perakende pazarındaki payları dikkate alınarak yapıldığına işaret etti.


Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

#Rekabet Kurulu
#Birol Küle
#iş dünyası
#Nestle
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 35 BİN personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?