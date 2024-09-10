Rekabet Kurulu'ndan 14 asansör firmasına soruşturma

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd Şti, Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan, Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru, Çağrı Asansör - Yunus Salcan, Dmr Asansör - Kürşat Demir, EÇ Asansör - Ergün Çıbuk, Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd Şti, Niğde Asansör - Ecevit Tapık, Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül, Strong Asansör - Kadir Arıkan, Tyana Asansör İnşaat - Bülent Mert, UGR Asansör - Uğur Soyöz, Upas Asansör - Ethem Bereke, 51 Asansör - Fuat Arslan teşebbüsleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.