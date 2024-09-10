Rekabet Kurulu'ndan 14 asansör firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye'de asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslere soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, teşebbüslerin, asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.