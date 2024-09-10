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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan 14 asansör firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet yürüten 14 firma hakkında soruşturma başlattı.

16:34 - 10/09/2024 Tuesday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rekabet Kurulu, Türkiye'de asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslere soruşturma açılmasını kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, teşebbüslerin, asansör bakım ve onarım hizmetleri pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd Şti, Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan, Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru, Çağrı Asansör - Yunus Salcan, Dmr Asansör - Kürşat Demir, EÇ Asansör - Ergün Çıbuk, Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd Şti, Niğde Asansör - Ecevit Tapık, Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül, Strong Asansör - Kadir Arıkan, Tyana Asansör İnşaat - Bülent Mert, UGR Asansör - Uğur Soyöz, Upas Asansör - Ethem Bereke, 51 Asansör - Fuat Arslan teşebbüsleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.




#Rekabet Kurulu
#asansör
#Soruşturma
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