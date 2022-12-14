Ekonomi Rekabet Kurulundan elektrikli ev aletleri şirketine üç milyon TL ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan elektrikli ev aletleri şirketine üç milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, rekabeti kısıtlayıcı faaliyetleri nedeniyle Aslan Ticaret Dayanıklı Tüketim Malları ve Limited Şirketi'ne 3 milyon 9 bin 768 TL ceza uyguladı.

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Haber Merkezi DHA
Rekabet Kurulundan elektrikli ev aletleri şirketine üç milyon TL ceza
Foto/Arşiv

Rekabet Kurulu, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, hediyelik eşya gibi ürünlerin üretici ve perakendecisi olarak faaliyet yürüten limited şirketin; bayilerinin yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği, bayilerin çevrim içi satışlarını yasakladığı iddialarıyla ilgili 23 Haziran'da soruşturma başlattı.

Şirket tarafından soruşturmaya konu ihlalleri kabul eden uzlaşma talebi, Rekabet Kurumu'na sunuldu. Rekabet Kurulu uzmanlarınca yürütülen soruşturma sonucu şirketin, pazardaki rekabeti kısıtlayarak 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiğine ve 4 milyon 13 bin 24 TL ceza uygulanmasına karar verildi.

Uzlaşma usulü sonucu teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim yapılmasına ve 3 milyon 9 bin 768 TL cezayla soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.

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