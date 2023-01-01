Rekabet Kurulu'ndan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren beş firmaya soruşturma

Antalya TOKİ kura çekiliş tarihleri etaplar halinde çekilen kuralar neticesinde araştırılıyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar çekildi. Şırnak ve Ardahan'da 1700 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ 6. etap kura takvimi de açıklandı. Antalya kura sonuçlarına ilişkin çekilişler 18-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Akseki’de 150, Alanya’da 500, Finike, Ibradı ve Korkuteli’de 100, Gazipaşa’da 300, Kaş, Demre ve Kemer’de 200, Serik ve Manavgat’ta 350, Merkez’de 4 bin 600 olmak üzere toplamda 7 bin 100 konut yapacak. Peki TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl nereden öğrenilecek? Antalya, Akseki, Alanya, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, Ibradı Kaş, Demre, Kemer, Serik, Manavgat 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı.