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Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren beş firmaya soruşturma
Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 5 firmaya soruşturma başlattı.
10:38 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.


Antalya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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Antalya TOKİ kura çekiliş tarihleri etaplar halinde çekilen kuralar neticesinde araştırılıyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar çekildi. Şırnak ve Ardahan'da 1700 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ 6. etap kura takvimi de açıklandı. Antalya kura sonuçlarına ilişkin çekilişler 18-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Akseki’de 150, Alanya’da 500, Finike, Ibradı ve Korkuteli’de 100, Gazipaşa’da 300, Kaş, Demre ve Kemer’de 200, Serik ve Manavgat’ta 350, Merkez’de 4 bin 600 olmak üzere toplamda 7 bin 100 konut yapacak. Peki TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl nereden öğrenilecek? Antalya, Akseki, Alanya, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, Ibradı Kaş, Demre, Kemer, Serik, Manavgat 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı.


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#Kozmetik
#Kozmoklinik
#MOT Grup
#Rekabet Kurulu
#Soruşturma
2 saat önce
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Rekabet Kurulu'ndan kozmetik sektöründe faaliyet gösteren beş firmaya soruşturma
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