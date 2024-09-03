|
Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve kişisel bakım firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu; kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi ürünlerinin satışı alanında faaliyet gösteren 3 firma hakkında soruşturma kararı verdi.

11:23 - 3/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin üretim ve satışını gerçekleştiren 3 firma hakkında soruşturma başlattı.


Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek veya internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.


Ön araştırmada elde edilen bilgilerin, belgelerin ve yapılan tespitlerin Kurul toplantısında müzakere edildiği belirtilen açıklamada, bulguların ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bilgisi paylaşıldı.


Rekabet hukukuna aykırı eylemler tespit edildi

Kozmetik ve kişisel bakım sektörüne dair geçen yıl çok sayıda soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmalarda yeniden satıcıların internet ve pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelendi. Kozmetik sektörü firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edildi ve bu teşebbüslere idari para cezaları uygulandı. Kozmetik sektöründe uygulanan dikey ihlallere yönelik incelemeler devam ediyor"






#kozmetik ve kişisel bakım ürünleri
#rekabet soruşturması
#Rekabet Kurulu
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversite ek tercihleri için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor! 2024-YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?