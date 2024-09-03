Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve kişisel bakım firmalarına soruşturma

"Soruşturmalarda yeniden satıcıların internet ve pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelendi. Kozmetik sektörü firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edildi ve bu teşebbüslere idari para cezaları uygulandı. Kozmetik sektöründe uygulanan dikey ihlallere yönelik incelemeler devam ediyor"