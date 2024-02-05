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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan Neolife şirketine para cezası

Rekabet Kurulunca Neolife İthalat İhracat AŞ'ye yönelik açılan soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, ihlalin varlığı ve kapsamını kabul eden firma için uzlaşma sonucunda 209 bin idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

12:45 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, Neolife İthalat İhracat AŞ'ye uzlaşma sonucu 209 bin idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Neolife AŞ'nin yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı.


Dosyayı müzakere eden Rekabet Kurulu, firmanın ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarını açıkça kabul etmesi üzerine nihai kararını verdi.


Bu kapsamda, kanunu ihlal etmesi nedeniyle teşebbüse 261 bin 329 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.


Kurul, karar uzlaşmayla verildiği için teşebbüse yüzde 20 indirim uygulayarak, 209 bin 63 lira para cezası verilmesini uygun buldu.



Genç girişimcilere müjde: Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak
Genç girişimcilere müjde: Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi, “Global Harmony” mottosuyla 8 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katılacağı kongrede, Global Harmony temasının taşıyıcıları olan, 'Simplicity', 'Harmony' ve 'Opportunity' başlıklarıyla bugünün iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak. Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirilecek Kongre, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve 3 bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Bu sayede genç girişimciler için geniş bir network ağıda oluşmuş olacak. Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 8 Şubat'ta yapılacak olan kongreye katılmaları için tüm gençlere çağrıda bulundu.

#Rekabet Kurumu
#iş dünyası
#ekonomi
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