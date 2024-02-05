Rekabet Kurulu'ndan Neolife şirketine para cezası

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi, “Global Harmony” mottosuyla 8 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katılacağı kongrede, Global Harmony temasının taşıyıcıları olan, 'Simplicity', 'Harmony' ve 'Opportunity' başlıklarıyla bugünün iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak. Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirilecek Kongre, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve 3 bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Bu sayede genç girişimciler için geniş bir network ağıda oluşmuş olacak. Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 8 Şubat'ta yapılacak olan kongreye katılmaları için tüm gençlere çağrıda bulundu.