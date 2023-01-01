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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan özel yurtlara soruşturma: Aralarında anlaşıp fahiş fiyat belirlediler

Rekabet Kurulu, Giresun'da bulunan 4 özel kız öğrenci yurdu ve pansiyonunun aralarında anlaşıp fiyatları birlikte belirlediği iddiası ile ilgili soruşturma başlattı.

Pınar Görgü
11:12 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Rekabet Kurulu, aralarında anlaşarak ücret belirleyen yurtlara ceza yağdırdı.

Rekabet Kurulu, aralarında anlaşarak ücret belirleyen yurtlara ceza yağdırdı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt fiyatları büyük oranda arttı.


Rekabet Kurulu, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda 4 teşebbüs hakkındaki, aralarında anlaşarak fiyatları birlikte belirlemek suretiyle, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar' başlıklı 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını ele aldı.


Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan kurul, ihlalin tespiti için soruşturma başlattı.






#Rekabet Kurulu
#yurt ücretleri
#eğitim
36 dakika önce
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