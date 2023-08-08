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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan özet maç yayınlarıyla ilgili tedbir kararı

Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin geçici tedbir kararı aldı. Rekabet Kurulu'nun aldığı karara göre, özet görüntüler tüm kanallarda aynı anda yayınlanacak.

12:21 . 8/08/2023 Salı
AA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında uygulanan geçici tedbirin 2023-2024 sezonunda da uygulanmaya devam etmesini kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu şirketin özet yayın haklarını "ayrımcı" ve "sömürücü" şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları önlemek için toplandı.


Kurul,
"Türkiye Süper Ligi ve 1.Ligi müsabakalarının yayın hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin; 2023-2024 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesini temin etmeye yönelik"
geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurulu, geçen yıl Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.



Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütör şirketi hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı

Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve distribütörü İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonucunda idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.


Rekabet Kurumunun internet sitesine yer alan duyuruya göre, Kurulun, söz konusu teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.


Kurul, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kanun'u ihlal etmediklerine, bu nedenle anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti.

#Rekabet Kurulu
#Türkiye Süper Lig
#maç
#Krea İçerik Hizmetleri
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