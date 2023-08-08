Rekabet Kurulu'ndan özet maç yayınlarıyla ilgili tedbir kararı

Rekabet Kurumu
Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabaka özetlerinin yayına girme zamanlamasına ilişkin Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında uygulanan geçici tedbirin 2023-2024 sezonunda da uygulanmaya devam etmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu şirketin özet yayın haklarını "ayrımcı" ve "sömürücü" şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları önlemek için toplandı.
Rekabet Kurulu, geçen yıl Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında, sahip olduğu Türkiye Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakaları yayın hakları kapsamında "haber amaçlı görüntüler" ve "geniş özet görüntüleri" başta olmak üzere alt yayın haklarını diğer yayın kuruluşlarına ayrımcı şekilde sunduğu gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.
Nuh'un Ankara Makarnası ve distribütör şirketi hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı
Rekabet Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve distribütörü İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonucunda idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Rekabet Kurumunun internet sitesine yer alan duyuruya göre, Kurulun, söz konusu teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Kurul, Nuh'un Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret AŞ ve İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Kanun'u ihlal etmediklerine, bu nedenle anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına hükmetti.