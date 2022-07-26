Ekonomi Rekabet Kurulundan yedi şirkete soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan yedi şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, Electrolux, Çetinler, Uğur Soğutma, Miele, Korkamz Mutfak, Gençler ve Punto'ya soruşturma açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rekabet Kurulundan yedi şirkete soruşturma
Arşiv

Rekabet Kurulu, Electrolux, Çetinler, Uğur Soğutma, Miele, Korkamz Mutfak, Gençler ve Punto'ya soruşturma açtı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmek ve Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yeniden satıcılarına müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gençler Ev Araç ve Gereçleri Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve Punto Dayanıklı Tüketim Malları İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/474-M sayı ile karar verdi.

Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(2) sayı ile karar verdi.

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(1) sayı ile karar verdi.

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çetinler Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/473-M(3) sayı ile karar verdi."

Haziranda trafiğe 110 bine yakın aracın kaydı yapıldı
EKONOMİ
Haziranda trafiğe 110 bine yakın aracın kaydı yapıldı

Türkiye'nin otomobili bu yıl yollarla buluşacak
EKONOMİ
Türkiye'nin otomobili bu yıl yollarla buluşacak

ÖTV'de kritik düzenleme: Cumhurbaşkanı üç kat arttırıp sıfırlayabilecek
EKONOMİ
ÖTV'de kritik düzenleme: Cumhurbaşkanı üç kat arttırıp sıfırlayabilecek
Artvinde şaşkına çeviren görüntü

Artvin'de şaşkına çeviren görüntü

Baraj gölünde yüzerken böyle görüntülendi.
Herkesten sır gibi saklamış

Herkesten sır gibi saklamış

Trump'ın damadı kitabında tek tek anlattı.
İçişleri Bakanlığından 81 ile yüzme alanı genelgesi

Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyası Bursa'da bir araya geldi.

Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama.

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudilerin adına geçiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.