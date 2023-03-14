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Ekonomi

Rekabet Kurumu harekete geçti: Deprem fırsatçılarına ağır cezalar geliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 11 ilde konutlar yerle bir oldu ya da ağır hasar aldı. Durumu fırsat bilen çevre illerdeki emlakçılar kira fiyatlarını orantısız artırdı. Bunun üzerine Rekabet Kurumu, depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı. Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.

12:32 . 14/03/2023 Salı
AA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.



"En ağır yaptırımlar uygulanacak"

Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinde görülen yüksek oranlı artışların, gerek bulunduğu şehirde ev arayan gerekse deprem nedeniyle farklı yerlere taşınmak durumunda kalan tüm vatandaşlar bakımından mağduriyet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:


"Rekabet Kurumu, tüm teknik altyapısı ve personel kaynağıyla kartelleşmeyi engellemeye yönelik olarak yaptığı incelemeleri gayrimenkul piyasası üzerinde derinleştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek, piyasa koşulları dışında gerçekleşen fiyat oluşumlarına yol açanların tespiti halinde sorumlular hakkında en ağır yaptırımları uygulayacaktır."




#Rekabet Kurumu
#deprem
#emlak
#kira
#depremzede
25 dakika önce
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Rekabet Kurumu harekete geçti: Deprem fırsatçılarına ağır cezalar geliyor
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