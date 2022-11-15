Ekonomi Rekabet Kurumundan Ferreroya soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurumu'ndan Ferrero'ya soruşturma

Rekabet Kurulu Ferrero'ya Rekabet Kurulu soruşturma başlattığını açıkladı. İncelemenin büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütüleceğine vurgu yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Rekabet Kurumundan Ferreroya soruşturma
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Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 3 Kasım 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verdi.

Soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin;

- Fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı,

- Fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı,

- Fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı,

- Sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı

incelenecektir. İnceleme büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecektir.

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