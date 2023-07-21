Reklam yasağı sonrası Bakan Sayan'dan Twitter'a temsilci uyarısı: Bant genişliği daraltılacak

Ömer Fatih Sayan
Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a BTK tarafından reklam yasağı getirildi.
Yasak uyarınca Twitter’ın Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı.
Yasak uyarınca Twitter’a reklam verilmeyeceğini belirten Sayan, “Verilen süreye ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter’a Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesi yasaklandı. Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek” açıklamasında bulundu.