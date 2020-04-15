Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı: Sabırla bekleyin!

Koronavirüs salgının ardından hükümetlerin aldığı tedbirler ve merkez bankaların peş peşe yaptığı faiz indirimleri sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelince fiyatlar da ister istemez rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Altının ons fiyatı son 8 yılın zirvesine çıkarken gram altın ise 378 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatlarında özellikle de son bir haftadır yaşanan sert yükselişin perde arkasına bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

Koronavirüs salgınından kaynaklı neredeyse tüm dünya evlerine kapanmışken ekonomik sebeplerden kaynaklı altında alımdan çok satış olduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş yükselişin nedenlerini ve altında olası fiyat tahminlerini yenisafak.com okuyucuları için paylaştı.

MERKEZ BANKALARI ALTIN STOKLUYOR

Merkez bankalarının dolardan kurtulmak için rezerv para olarak altını tercih etmeye başladığını, 2019 yılında ise merkez bankalarının altın talebinde yüzde 47'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Memiş, ''Merkez bankaları ciddi anlamda altın stoklamaya devam ediyor. Yatırımcılar da piyasalardaki daralma, resesyon riski ve jeopolitik riskler gibi bir takım başlıca sebeplerden dolayı güvenli liman olmasından kaynaklı altın biriktiriyor. Bunun yanı sıra yer altında maden olarak altın oranının azalıyor olması da ayrı bir etken. Tüm bu etkenler ile ister istemez altın fiyatları yükseliyor.'' dedi.

Sert yükselişlerin ardından çeyrek altın fiyatları 600 lirayı aşmış durumda.

BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU!

Özellikle son bir hafta içerisinde altında sert yükselişlerin yaşandığını, ons tarafında 1725 dolar, gram tarafında ise 375 lira seviyelerinin test edildiğini kaydeden Memiş, 347-350 lira seviyesinin üzerindeki rakamların çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesinin herkes için sürpriz olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu;

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''Çünkü Mart'ın 16'sında borsalardaki hızlı çöküş sonrası altın, gümüş ve emtia satışları olmuştu. Bunun üzerine altında hızlı bir düşüş gerçekleşti. Altının gramı 299 liraya kadar geriledi. Ancak şimdi gelinen noktada son bir haftalık yükseliş trendine baktığımız zamanda agresif ve suni bir yükseliş görüyoruz.''

FİZİKİ ALIM YOK AKSİNE SATAN ÇOK

Altındaki yükselişin perde arkasına bakıldığında fiziki altın satışının olmadığının görüldüğüne de değinen Memiş,

''İnsanlar koronavirüsten kaynaklı evlerine kapanmışken ve ekonomik nedenlerden dolayı geçimleri için altınlarını bozdurarak hayatlarını idame ettirirken böyle bir alım zaten söz konusu olmaz. Türkiye'de Kapalıçarşı 3 haftadır kapalı. Sadece cadde üstü satış noktaları açık.O yüzden fiziki altın tarafında bir talep yok aksine insanlar altınlarını bozduruyor. Ama merkez bankalarının aldığı kararlar psikolojik etken olduğu için ister istemez internet ve banka kanalları üzerinden altın talebinin daha çok arttığını gözlemliyoruz.'' dedi.

YATIRIMCISINA YÜZDE 35 KAZANDIRACAK

Altında ortaya çıkan yükseliş trendinin yerini kar satışlarına bırakacağının altını çizen Memiş, altındaki yükselişin hem ons hem de gram tarafında bitmediğini, yıl içerisinde bu yükselişlerin devam edeceğini ve altının yatırımcısına yıllık bazda yüzde 35 değer kazandıracağına vurgu yaparak, gram tarafında 380-390 seviyelerinin kimse için sürpriz olmaması gerektiğini kaydetti.

ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARI!

Gram tarafındaki yükselişlerin özellikle düğün yapacakları ve altın borcu olan vatandaşları ciddi anlamda üzüp tedirgin ettiğini aktaran Memiş, kritik bir uyarıda da bulunuyor.

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360 ile 380 lira aralığında bir panik alımı yapılması halinde riskli bir karar verileceğini dile getiren Memiş, ''Ancak kısa vade de olsa altın fiyatlarında sert bir düzeltme görebiliriz. Nisan ayı içinde bekliyorduk ancak sanırım biraz gecikme olabilir. Düğün yapacak ya da borcu olanlar mutlaka sabırla beklemeli. Sabırla bekleyen düşüşlerde bir alım fırsatı yakalayacağını söyleyebilirim.'' dedi.

Uzmanlar düğün yapacaklara ve altın borcu olanlara alım için beklemelerini öneriyor.

BOZDURMALARINI TAVSİYE ETMEM

Yatırımcılara sık sık altın ve gümüş gibi değerli metallerin uzun vadeli yatırım araçları olduğu yönünde mesaj verdiklerini belirten Memiş, ''Ellerinde altın olanlara bozdurmalarını tavsiye etmem. Yükseliş devam edecek. Kısa vadeli bu yükselişlerin kalıcı olacağını da ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü koronavirüs endişesi piyasalarda tamamen sıfırlanmadı. Bu seviyelerin alım için çok uygun seviler olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.