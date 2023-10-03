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Ekonomi

Rekor üstüne rekor: Borsa tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 8.513,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.562,70 puana taşıdı.

18:37 . 3/10/2023 الثلاثاء
AA
Borsa günü rekorla kapadı.

Borsa günü rekorla kapadı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 160,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 3,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını belirten analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,75 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tekrar faiz artırımı yapmak için acele etmediklerini ancak faiz indirimi yapmak ve politika gevşemesine ilişkin vaktinden önce bir sinyal göndermek için de aceleleri olmadığını belirtti.

Öte yandan ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Analistler, ülkede iş gücü piyasasının hala gücünü koruduğunu ve bunun da Fed'in sıkı para politikasını devam ettirebileceğine dair ihtimalleri güçlendirebileceğini söyledi.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Merkez Bankası'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "
Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz.
" dedi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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