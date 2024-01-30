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Ekonomi

Renault'an sonra Volkswagen de halka arzdan vazgeçti

Alman otomobil devinin büyük ölçekli batarya üretimi konusundaki şüpheleri nedeniyle batarya biriminin halka arz planından vazgeçtiğini belirtti. Fransız otomobil üreticisi Renault da azalan iştah nedeniyle dün elektrikli araç birimi Ampere'nin halka arz planından vazgeçtiğini duyurmuştu.

14:36 - 30/01/2024 Salı
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen batarya biriminin halka arzından vazgeçti.


Şiketin bu sene veya gelecek sene PowerCo'nun halka arzı veya hisse satışının öncelikler arasında olmadığı ifade edildi.


Kaynaklar, durumun şimdilik belirsiz olduğunu, piyasalarda iyileşme olursa planın yeniden hayata geçirilebileceğini ifade etti.


Bloomberg'in verilerine göre 2023 yılı yüksek faizler nedeniyle halka arzlar açısından 10 yıldan uzun sürenin en kötü yılı oldu.


Fransız otomobil üreticisi Renault da azalan iştah nedeniyle dün elektrikli araç birimi Ampere'nin halka arz planından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Karar, otomobil sektöründe değişen teknolojilerin neden olduğu belirsizliklerin otomobil üreticileri için risk teşkil ettiğini gösteriyor.






#Volkswagen
#Halka arz
#Renault
19 dakika önce
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