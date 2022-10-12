Ekonomi Resesyon riskinin arttığı ABDde gözler enflasyon verisinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Resesyon riskinin arttığı ABD'de gözler enflasyon verisinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında attığı agresif adımların resesyon riskini artırdığına dair endişeler güçlenirken, piyasalarda tüm dikkatler yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Ülkede TÜFE'nin eylülde aylık bazda yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 artması bekleniyor

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Haber Merkezi AA
Resesyon riskinin arttığı ABDde gözler enflasyon verisinde
Foto/arşiv

ABD'de geçen hafta açıklanan ve ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren istihdam verisinin ardından, yarın Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak enflasyon verileri para politikasının seyri açısından önem taşıyor.

Son üç toplantıda 75 baz puan faiz artışına giden Fed'in, enflasyonda önemli bir gerileme gözlenmemesi halinde kasımda da aynı büyüklükte bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 8,3 olan enflasyonun eylülde yüzde 8,1'e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise aynı dönemde yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükselmesi öngörülüyor.

Öte yandan, yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının ise 225 bine yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu veri geçen hafta 219 bin kişi ile beklentileri aşmıştı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığına dikkati çekerek, açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın bundan sonraki süreçte uygulayacağı politikayla ilgili önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

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