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Ekonomi

Resmi Gazetede yayımlandı: Artık yurt içinde satılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, artık nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

09:18 . 24/03/2023 الجمعة
AA
Bakanlık tamamen yasakladı

Bakanlık tamamen yasakladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Farklı katkı maddesi eklenemeyecek

Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni katılmayacak.


Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#nar ekşi sosu
#nar ekşisi
#Resmi Gazete
#Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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