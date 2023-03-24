Resmi Gazetede yayımlandı: Artık yurt içinde satılmayacak

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile birlikte tarımda yeni bir dönem de başlayacak. Çiftçilerin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin de önüne geçilecek.