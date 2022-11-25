Resmi Gazetede yayımlandı: Pandemi cezaları siliniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi sürecindeki tedbirlerin ihlali nedeniyle kesilen cezaların iptaline yönelik yasanın uygulama tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, cezalar vatandaşların başvurusuna gerek olmaksızın ilgili idareler tarafından silinecek.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinecek.

Düzenlenmiş idari yaptırım kararları, tebliğ edilmeyecek. Tebliğ edilmiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecek.

İADE YOK

9 Kasım tarihi itibariyle tahsil edilmemiş cezaların takip işlemleri sonlandırılacak. 9 Kasım'dan önce yapılmış ceza ödemeleri, iade edilmeyecek.

Ancak 9 Kasım ve sonrasında yapılmış ceza ödemeleri iade edilecek.

SON TAKSİDİN VADE TARİHİNE KADAR BEKLENECEK

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, "öğrenim kredisi olarak verilen miktarla" sınırlandırılmıştı. Ayrıca öğrenim ve katkı kredilerinin hesaplanması ve taksitlerin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin mevcut alacaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştı.

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Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım'dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

GECİKME ZAMMI HESAPLANACAK

Süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

9 Kasım'dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve bu tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış taksit tutarları takip edilecek.

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FOTOĞRAF 12 Semptomların değerlendirmesi, kanserle savaşta kritik bir öneme sahiptir ve erken teşhise olanak sağlar. 2020de Clinical Oncology dergisinde yazan araştırmacılar, ilerlemiş kanserlerde ortaya çıkan bazı yaygın rahatsız edici semptomları paylaştılar. Kanser hastalarının çoğu, kanserin yaygınlığı, şiddeti, türü, evresine, tedavilerine ve ona bağlı hastalıklara göre değişen semptomlar yaşıyor. İlerlemiş kanserde, hastaların yüzde 35 ila yüzde 96sı ağrı, yüzde 32 ila yüzde 90ı yorgunluk ve yüzde 10 ila yüzde 70i nefes darlığı yaşıyor. Rapora göre, bu hastalar tipik olarak aynı anda birden fazla semptom yaşıyor. Aslında, kanser metastaz yapar ve vücudun diğer bölgelerine yayılırsa ortalama olarak 14 semptomu tetikleyebilir. Bu semptomlara ise kanser hastalığın kendisi veya kanser kaynaklı diğer hastalıklar neden olabilir. Çok sayıda vakada, tümörün vücuttaki bir kemiğe, sinirlere veya organlara baskı yapması ağrıyı tetiklemektedir. Bu sebeple bireyler, nedene bağlı olarak akut veya kronik ağrı da dahil olmak üzere farklı ağrı türleri yaşayabilir. Cancer Research UK, Akut ağrı, bir yaralanmanın neden olduğu hasardan kaynaklanır ve yalnızca kısa bir süre devam etme eğilimindedir diye açıklıyor. Kronik ağrı, sinirlerdeki değişikliklerden kaynaklanabilir. Sinir değişiklikleri, kanserin sinirlere baskı yapmasından veya bir tümörün ürettiği kimyasallardan kaynaklanıyor olabilir.Daha önce bahsedildiği gibi, tümörün bulunduğu yer ağrının şiddetinde de önemli belirleyici faktördür. Örneğin pankreas ve kemik kanserinden kaynaklanan ağrı genellikle şiddetli olarak tanımlanır. Profesör Doktor Patrick Mantyhe göre, hastalık ilerledikçe kemik kanserinde ağrıya neden olan faktörler de değişmektedir. Etkilenen kemikte kronik veya aralıklı bir ağrıya ilerleyen bir hassasiyet hissi olarak başlayabilir. Hastalığın erken evrelerde üstüne düşmemek, semptomların tüm gün ve hatta geceye kadar devam etmesine, zamanla daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bununla birlikte, daha çok ağrınızın olması hastalığınızın daha kötü veya ilerlemiş olduğunu kesin olarak göstermemektedir. Bazen hastalık, ağrının ana nedenidir, ancak tedavi ve duygular da semptomları tetikleyebilir. En önemlisi, herhangi bir olağandışı vücut değişikliği fark ederseniz en kısa sürede bir uzmana kontrol ettirmenizdir. Bu, bir doktorun kanser olasılığını ekarte etmesine veya semptomları daha derinlemesine araştırmak için sizi yönlendirmesine yardımcı olur. Kanser, ne erken evrelerde yakalanırsa hayatta kalma şansı o kadar yüksek olacaktır. Ancak ilerlemiş kanser bile uygun tedavi ile yenilebilir. Kanser hastalarının %96'sında görülen o belirti: Erken teşhis için büyük önem taşıyor Kanser, haydut hücreler tarafından yönlendirilen bir dizi hastalığın tanımlanması için kullanılmaktadır. Koşullar nadiren de olsa semptom belirtmeden ortaya çıkar, ancak ilk aşamalardaki uyarı işaretleri, spesifik olmadıkları için genellikle göz ardı edilir. Kanser ilerledikçe, çok sayıda hasta akut veya kronik ağrıdan etkilenir. BiP'te paylaş

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