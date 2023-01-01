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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şartları belli oldu TTK'ye 2 bin işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek. Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu ilan kapsamında adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, en az ilkokul mezunu ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Seda Ekinci
10:17 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yeraltı "pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin kişi istihdam edecek.

Kurumun, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TTK, Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edecek.

Söz konusu ilan kapsamında adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, en az ilkokul mezunu ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor.


Öte yandan adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranıyor.

Alımlar, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.








#Resmi Gazete
#Türkiye Taşkömürü Kurumu
#pano-ayak üretim işçisi
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