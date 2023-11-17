Risk primi üç yılın dibinde: Türk ekonomisine güven artıyor

Türkiye, enerji arz güvenliğini için yenilenebilir enerji faaliyetlerine devam ederken, Bandırma'da kuracağı Hidrojen Vadisi ile otomotivden uzaya, tarımdan ulaştırmaya kadar pek çok sektöre alternatif kaynak sağlayacak. Hidrojenin Türk sanayisinin yüzde 100 temiz dönüşümünü sağlayacağına vurgu yapan yetkililer bu yönde atılacak adımın Türkiye'nin enerji ihracatçısı konuma gelmesinde önemli bir araç olabileceğine de dikkat çekiyor. Bilinen tüm yakıtlar arasında en yüksek enerji içeriğine sahip olan hidrojen enerjisi, en çok da petrol türevi yakıtlara oranla daha verimli olmasıyla öne çıkıyor.