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Ekonomi

Risk primi üç yılın dibinde: Türk ekonomisine güven artıyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

14:25 - 17/11/2023 الجمعة
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Arşiv

Türk ekonomisine olan güven giderek artıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.


CDS nedir?


Risk primi (CDS) bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. CDS ülkeye yönelen yatırımlarla doğrudan bağlantılı bir değerdir. Örneğin CDS yükselmesi durumunda ülkeye yönelen yatırımların azalması, CDS düşmesi durumunda ise yatırımların artması beklenir.



#Ekonomi
#Türkiye
#Risk primi
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