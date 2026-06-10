Riyad'da tarihi imza: Yeniden Hicaz Demir Yolu

Türkiye ile Suudi Arabistan, ulaştırma alanındaki ilişkileri derinleştirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Riyad'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında iki ülke arasında demir yolu iş birliği ve bağlantıların geliştirilmesine yönelik iki mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan anlaşmanın, demir yolu alanında teknik bilgi paylaşımından altyapı projelerine kadar geniş bir iş birliği çerçevesi oluşturması bekleniyor.

İSTANBUL’DAN ŞAM VE MEDİNE’YE

Anlaşmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri ise tarihi Hicaz Demir Yolu'nun yeniden canlandırılması planı oldu. 1900 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilmeye başlanan Hicaz Demir Yolu, İstanbul'u Şam üzerinden Medine'ye bağlayan en önemli ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçmişti. Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde tahrip olan hattın bazı bölümleri yıllar içinde kullanılmaz hale gelmişti.

BÖLGESEL ENTEGRASYON DAHA DA GÜÇLENEBİLİR

İmzalanan mutabakat zaptının, tarihi hattın modern ulaştırma ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesini de içerebileceği belirtiliyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki demir yolu iş birliği, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değil, bölgesel ticaret koridorları bakımından da önem taşıyor. Uzmanlara göre, Körfez bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayabilecek demir yolu ağlarının geliştirilmesi, ticaret maliyetlerini azaltabilir ve ulaştırma sürelerini kısaltabilir. Bu çerçevede atılacak adımların, Orta Doğu'da ekonomik entegrasyonu güçlendirmesi ve alternatif ticaret güzergâhlarının oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.Son yıllarda ekonomik ve diplomatik ilişkilerini yeniden güçlendiren Ankara ile Riyad, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarının ardından ulaştırma sektöründe de iş birliğini artırmayı hedefliyor. Riyad'da imzalanan mutabakat zaptı, iki ülkenin uzun vadeli altyapı projelerinde ortak hareket etme iradesini ortaya koyarken, Hicaz Demir Yolu'nun yeniden gündeme gelmesi de anlaşmaya tarihi ve sembolik bir boyut kazandırıyor.

Ortak lojistik alanları da kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ulaştırma ve lojistik ilişkilerinde tarihi bir aşamayı daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmenin ardından iki mutabakat zaptına imza attık. Bu kapsamda, lojistik merkezlerden modern uygulamalara kadar geniş bir alanda deneyim paylaşımını ve teknik iş birliğini güçlendirecek yeni bir süreci başlatıyoruz. Aynı zamanda demir yolu alanında teknoloji, altyapı, eğitim ve insan kaynağı başta olmak üzere birçok konuda ortak çalışmalarımızı daha güçlü ve sürdürülebilir bir zemine taşıyoruz. Bölgemizin bağlantısallığına, ticaretine ve kalkınmasına katkı sunacak bu adımların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."



