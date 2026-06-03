Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz

Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok.

Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak.