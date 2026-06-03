Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok.
Modern Hicaz Demir Yolu
Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz.
Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz.
İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık.
Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak.
Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık.
5G hizmeti
Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar.
100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim.
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