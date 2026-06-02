İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte izinle 24 gemi geçti

13:15 2/06/2026, Salı
Hürmüz Boğazı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, son bir günde Hürmüz Boğazı'ndan 24 geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında 24 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü güçlü bir şekilde yürütülecek ve kötü niyetli yabancı güçlerin Fars (Basra) Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda yeri olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.


