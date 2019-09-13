Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rize-Artvin Havalimanı için geri sayım başladı

Temeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı
Rize-Artvin Havalimanı inşaatı

İlk etapta 2022 yılının Ocak ayında yapılması planlanan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge halkına verdiği müjde ile çalışmalar iki katına çıkartılarak açılışı 2020 yılının Ekim ayına çekilen Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı için geri sayım başladı. Bölge halkını heyecanlandıran ve bölgeye gelen turist sayısına doğrudan etki etmesi düşünülen Rize Artvin havalimanında 2 gemi, ortalama 200 kamyon olmak üzere 300’e yakın iş makinası gece gündüz çalışırken, 600 kişilik personel grubu da açılışın verilen tarihte gerçekleşebilmesi için görev yapıyor. Yüzde 95’ini dolgu oluşturan Rize-Artvin Havalimanı’nda üst yapı çalışmaları için ise dolgunun bitmesi beklenmeyecek.

Kemal Ceber

Terminal binası gibi üst yapıyı oluşturan binaların ihalesi için Ulaştırma Bakanlığı tarafından çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, ihalenin Eylül ayı sonunda veya Ekim ayı başında yapılacağını söyledi.

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