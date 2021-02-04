Türkiye'nin denize dolgu ikinci havalimanına ilk uçağın iniş tarihi belli oldu

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, ilk olarak 766 hektarlık alanda başlanan ve daha sonra dolgu miktarı artırılarak, 1000 hektara yükseltilen Rize-Artvin Havalimanı’nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, dolgu çalışmaları ile beraber terminal binalarının inşaatı sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş Taş Ocakları'ndan kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

DHA Projenin yüzde 76'sı tamamlanırken, ilk uçağın ise temmuz ayından sonra piste ineceği açıklandı.

Yılda 3 milyon yolcu taşınacak

Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Devam eden terminal inşaatları ile beraber yeni dolgu alanının dahil edilmesiyle projenin yüzde 76’lık kısmı tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

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FOTOĞRAF 13 Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 68'i tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında, önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının kule inşaatının da çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı. 'ÇALIŞMALARA ARA VERMEDİK'<br>​<br>​​ Havalimanının sadece Rize ve Artvin için değil ülkemiz içinde önemli bir yatırım olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi: “Koronavirüs sürecinde tedbirler alınarak çalışmalarımız devam etti. Personel sayısında biraz azaltma yapılarak yemekhane ve yatakhaneler önlemlere karşı düzenlendi. Bu süreci biraz uzatacak belki ama çalışmalara ara vermedik. Bugün itibariyle alt yapı inşaatında yüzde 68'e ulaştık. Altyapı denilen dolgu aşamasında yüzde 68 kısmı tamamlanmış oldu. Denize toplam 85,5 milyon ton dolgu yapılacak. Şu an 60 milyon tonun üzerine çıkıldı. İkinci etap olan üst yapı için ihale yapılmıştı ve 3 ay önce yer teslimini yapmıştık. Şu an oraya da büyük bir şantiye kuruldu hazırlıklar tamamlandı. Kule tabanından inşaata başlandı. Burada çay bardağı şeklinde bir kule olacak. Şu an orda da yüzde 2 seviyesine ulaştık. Yaklaşık günlük 80 ile 100 bin ton arası altyapı dolgusu devam ediyor. Belirlenen iş takvimine göre de üstyapı çalışmalarımız sürüyor. EVDEN TERLİKLE ÇIKIP UÇAĞA BİNECEĞİZ<br>​<br>​​ Havalimanı inşaatına yakın İkitepe Mahallesi Muhtarı Fahri Turhan, havalimanının bir an önce bitmesini istediğini belirterek, “Mahallemizde bir havalimanı yapılıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Evden terlikle çıkıp uçağa binerek İstanbul'a çay içmeye gideceğiz. Daha önce uzaktı. 30 metre derinlikte nasıl dolgu olacak diye merak etmiyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın takibiyle inşallah havalimanımız çok erken bitecek dedi. 'BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM'<br>​<br>​​ Rize-Artvin Havalimanının Rizelilerin özlemle beklediği devasa bir proje olduğunu belirten Yaşar Karaca da, Bir an önce bitmesi için sabırsızlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız bu projeyi açıkladığında yapılmasını hayal gibi duyduk. Şu an ise bitme aşamasına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Rize için bölgemiz için büyük bir kazanım diye konuştu. Sedat Ayarcı ise havalimanı çalışmalarının bir an önce bitmesini heyecanla beklediklerini söyledi. Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı; kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 68'i tamamlandı: Kulesi 'çay bardağı' figürü olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı; Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 68'i tamamlandı. Havalimanının kulesinin de çay bardağı figürü olması kararlaştırıldı.

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"İlk uçuş yıl sonunu geçmeyecek"

Rize-Artvin Havaalanı inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Rize Valisi Kemal Çeber, “Sadece Rize için ve bölge için değil ülke için de önemli bir yatırım olduğundan, biz de hızla ilerlemesine gayret ediyoruz. Son durumumuz, ilk yaptığımız sözleşmeye göre yüzde 90 seviyesindeyiz. Ancak daha sonrasında havalimanının yanında 600 dönümlük alanın da projeye dâhil edilmesini istemiştik. Cumhurbaşkanımız da bu isteğimizi kabul buyurdu. Bu alanın da dâhil edilmesiyle birlikte yeni projeyle yüzde 76’lardayız. Bu yeni alan bizim havalimanımızın asli alanını etkilemiyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk uçuş 29 Ekim 2020’idi ve bütün program buna göre hazırlanmıştı. Ne yazık ki pandemi her şey gibi bu yatırımımızı da etkiledi. Biz kendilerine arz ettik, çok sağlam bir yatırıma dönüştürmek ve sorunsuz bir çalışma süreci için ilk uçuşu biraz öteledik. Temmuz ile aralık ayları içerisinde ilk uçağımızı indireceğiz. Ama Allah’ın izniyle bu yılın sonunu geçmeyecek” dedi.

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DHA Çay bardağı şeklinde olacak kule inşaatı başladı.

GÜNDEM Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanını önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz

"Özel tekniklerle inşaat devam ediyor"

Çok özel teknikler kullanılarak inşaatların devam ettiğini hatırlatan Vali Çeber, "Dolguyu yaparken taşı toprağı alıp gidip denize doldurmuyoruz. Çok özel tekniklerle denizin altı iğne gibi işleniyor. Denizin altında dalgıçlar var. Taşlar büyüklüğüne göre yerlere yerleştiriliyor. Aynı zamanda üst yapımız da böyle. Hem deniz hem iyot hem tuz, bölgemizin coğrafi özelliklerinden dolayı çok özel materyallerin kullanılması ve özel tekniklerin kullanılması gerekebiliyor" diye konuştu.

DHA Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.

"Terminal binaları hızla yükseliyor"

3-4 ay önce başlayan üst yapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyleyen Vali Çeber, "Yıllık 3 milyon kapasiteli bir havalimanı olacak. 3 kilometrelik pistiyle dünyada şu anda her modeldeki geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist. Dolayısıyla yapıldığı andan itibaren ulusal ve uluslararası anlamda ihtiyaç hissedilen tüm havalimanı özelliklerini taşıyacak. Havalimanımızın terminal binalarına da artık son malzeme seçimlerine kadar tespitler yapıldı. Rize’mize ve yöremize özgü bir terminal binamız olacak. Üst yapıya da 3-4 ay önce başlamıştık, o da çok hızlı ilerlemekte. İnsanlar şu an havalimanı civarından geçtiğinde hızla ilerleyen bir üst yapı görüyor. Aslında bu üst yapı bizim toplam işimizin yüzde 8’i veya yüzde 10’u. Bizim işimizin yüzde 90’ı denizi doldurmak" şeklinde konuştu.

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DHA

"Çay bardağı şeklindeki kule inşaatı başladı"

Vali Çeber, "Şu an kule dikdörtgen şeklinde görünüyor. Ama daha sonra onun dışında çok özel malzemelerin kullanıldığı bir çay bardağı göreceksiniz. Tabi sadece çay bardağıyla da kalmayacağız. Havalimanı giriş takımız da çay yaprağı şeklinde olacak. O da bölgemiz için çok özel bir simge. Terminal binamızın dışında tamamen Rize mimarisini göreceksiniz. Tarihi taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı yapılarımızın simgelenmiş halini göreceksiniz. Havalimanımızın içerisinde bir çay müzemiz de olacak ve de çaya dair her şeyin olduğu bir alanı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

"Herkes bölgemize ilgi gösteriyor"

Vali Çeber, “Son 3-4 aydır yabancı büyükelçilerimizin bizlere ziyaretleri oldu. En son Endonezya büyükelçimiz geldi. Gelen her ziyaretçi havalimanından bahsediyor. Hatta Cezayir büyükelçisi geldiğinde açılışla beraber uluslararası direkt uçuş talepleri oldu. Herkes ilgi gösteriyor bu bölgeye. Doğu Karadeniz bölgesindeki çok önemli bir eksikliği gideriyoruz. Çok önemli bir yatırım olacak ülkemiz için. Havalimanına gelen misafirimiz havalimanına indiğinde 40 dakika içerisinde Ayder’de olacak. 1 saat içerisinde Ovit bölgemizde olacak. Artvin’in de nüfus yoğunluğunun sahilde olduğunu düşündüğümüzde yarım saatlik bir süre içerisinde havalimanımıza ulaşmış olacaklar. Hepsini birden değerlendirdiğimizde önemli bir eksikliğimizi gidereceğiz. Aynı zamanda istihdamımızı da etkileyecek. Şu anda yaklaşık 700 kardeşimiz havalimanı inşaatında çalışıyor. Havalimanı bittikten sonra da yine bu sayılarda insanımızı havalimanında istihdam edeceğiz. Ülkemizin gurur duyduğu yatırımı da tamamlamış olacağız" dedi.