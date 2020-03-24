Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı: 29 Ekim 2020'ye kadar tamamlanacak

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

Hafriyat gemilerine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak. Yüzde 62'si tamamlanan projede, tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında önümüzdeki aylarda alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor.

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.

FOTOĞRAF 12 Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 350 kamyonla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Çalışmalarda kamyonların yanı sıra 2 hafriyat gemisi de kullanılıyor. Günlük 120 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, pist dolgu işlemi sürdürülüyor. Proje sahasına 3 kilometre uzaklıktaki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıkta olan Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 'HEDEF 29 EKİM 2020' <br> <br> Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Vali Çeber, Havalimanının inşaatında aralıksız 3 vardiya çalışılıyor. Havalimanı inşaatının yüzde 95’i dolgu inşaatı. Kalanı ise üst yapı inşaatından oluşuyor. Üst yapı inşaatının ihalesi bir ay önce tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Üst yapı için de çalışmalar başlıyor... Dolgu çalışmalarında yüzde 62 seviyelerine ulaştık. Günlük 120 bin ton dolgu yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kamyon sayısı 350 oldu. Üst yapı ile birlikte çalışan iş makinesi sayısı 450’ye yükselecek. Yapılan iş planına göre havalimanını 29 Ekim 2020 tarihine kadar yetiştirmek istiyoruz dedi. '50 MİLYON TON DOLGU YAPILDI' <br> <br> Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Vali Çeber, Yaptığımız işin dünya çapında mühendislik özellikleri, devasa bir deniz dolgusu, ölçütlerinin büyüklüğü gibi nedenleri üst üste koyduğumuzda sürenin biraz uzayabileceğini değerlendiriyoruz. Ama tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre büyük bir gayretle çalışıyor... Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor. Bu rakam benim Rize’ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı... Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40’lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi. Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 62'si tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 yıl önce atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı, Rize- Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Gece gündüz aralıksız kamyonlar ve hafriyat gemilerinin malzeme taşıdığı deniz dolgusunun yüzde 62'si tamamlandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'HEDEF 29 EKİM 2020'

Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Vali Çeber, "Havalimanının inşaatında aralıksız 3 vardiya çalışılıyor. Havalimanı inşaatının yüzde 95’i dolgu inşaatı. Kalanı ise üst yapı inşaatından oluşuyor. Üst yapı inşaatının ihalesi bir ay önce tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Üst yapı için de çalışmalar başlıyor. Dolgu çalışmalarında yüzde 62 seviyelerine ulaştık. Günlük 120 bin ton dolgu yapılmaya devam ediliyor. Çalışan kamyon sayısı 350 oldu. Üst yapı ile birlikte çalışan iş makinesi sayısı 450’ye yükselecek. Yapılan iş planına göre havalimanını 29 Ekim 2020 tarihine kadar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

EKONOMİ Türkiye'de turizm hareketliliği: İptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor

'50 MİLYON TON DOLGU YAPILDI'

Rize'nin iklim durumu ve coğrafi şartları nedeniyle inşaatta bazı zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Vali Çeber, "Yaptığımız işin dünya çapında mühendislik özellikleri, devasa bir deniz dolgusu, ölçütlerinin büyüklüğü gibi nedenleri üst üste koyduğumuzda sürenin biraz uzayabileceğini değerlendiriyoruz. Ama tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre büyük bir gayretle çalışıyor. Toplamda yapılacak 85 milyon ton dolgunun 50 milyon tonu yapıldı. Kalan bölüm için günde 120 bin tonla denize dökülmeye devam ediyor. Bu rakam benim Rize’ye geldiğim ilk zamanlar 60 bin ton civarındaydı. İş takvimini güncellemekten dolayı araç ve çalışan sayısı artırıldı. Belirtilen tarihte yetişmesi için üstün bir gayret ediliyor. İnşallah kalan yüzde 40’lık bölümü de ön gördüğümüz zamanda da tamamlamaya gayret ediyoruz” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 18 Engindere Mahallesi'nde deniz dolgusu ve heyelanlı tabaka üzerine 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. YÜZDE 6 EĞİM VAR <br> <br> Binalarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca teknik inceleme yapıldı. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri daire sahiplerinden binaların risk tespitlerini yaptırmaları istedi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı. 'KORKARAK OTURUYORUZ' <br> <br> Binaların dışında oluşan eğimin içeride hissedildiğini anlatan Hatice Haberal, Binaya girer girmez merdiven dairesinde hissedilen eğim, dairelerin içerisinde kendini daha fazla gösteriyor. Dairelerde kapılar ve pencerelerin kimi kapanmıyor, kimi ise açılmıyor. Dairelerden birinde yuvarlak bir topu elinizde bıraktığınızda top eğimin olduğu yöne hiç durmadan gidiyor... Evlerimiz yamuk; dışarıdan da belli oluyor. Müracaat ettik hala beklemedeyiz. Bir deprem olursa diye korkuyoruz. Yıllardır balkonlara demir taktık ama faydası olduğunu düşünmüyorum. Korkarak oturuyoruz. En çok namaz kılarken fark ediyoruz. Misafir geldiğinde bir anda dengesini kaybediyor. Çocuklarımın oyuncakları eğim olduğu yere doğru hareket ediyor’’ dedi. 'KAMYON GEÇİNCE SALLANIYOR’' <br> <br> 20 yıldır binada oturduğunu söyleyen Rezzak Birben de ‘’Evi aldığımızda bu yamukluk vardı. Benim evimde pek yamukluk yok, balkonlar kırıldığı için demirle destek yaptırdık. Ben çok müracaat ettim, bekliyoruz. Büyük bir kamyon geçtiğinde evimizde sallanıyoruz. Korkuyoruz. Deprem olursa binanın içinde kalırız hiçbir yere gidemeyiz’’ diye konuştu. 'DONİMO TAŞI GİBİ YIKILACAK' <br> <br> Yan binaları kimsenin görmediğini söyleyen Sonay Balıkçı ise, Okulların yanına bu kadar yan evleri görmüyor mu kimse? Evimize misafir geliyor 'başımız dönüyor' diyorlar. Bu binalar domino taşı gibi yıkılacak. Bu binalar çelikle ayakta duruyor. Zemini sakat olduğunu bile bile neden hala burada oturtuyorlar bizi? Bize 'çıkın desinler' biz çıkalım para da istemiyoruz ifadelerini kullandı. YAZICI: BİNALAR RİSK ALTINDA <br> <br> Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, yıllardır bu bölgede sorunların olduğunu, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Yazıcı, Arkadaşlarımızın birçoğu sağlam temele ulaştıklarını düşündüler ve binalarını oraya kurdular. Fakat zamanla bizim zemin sıvılaşması dediğimiz zeminin binanın altında akıp gitmesi ve çamur tabakalarının oturmaya başlaması sonucu binalarımız bir tarafa yatmaya başladı. Sadece bu binalar değil orada bulanan okullar ve kamu binaları da aynı riskler mevcut. Bu binalar risk altında ve önlem alınmalı dedi. Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'nin 'Pisa kuleleri' korkutuyor Rize'de, yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki daire sahipleri, demir direklerle destekleyip, kendilerince önlem almaya çalıştıkları yapılarda korku içerisinde yaşıyor. İnşaat Mühendisleri Odası uzmanları yüzde 6 dolayında eğim oluşan riskli binaların bir an önce yıkılması gerektiğini açıkladı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder