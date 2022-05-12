Ekonomi Rizeliler havalimanının açılışını 4 gözle bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rizeliler havalimanının açılışını 4 gözle bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü açılacak olan Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı Rize-Artvin Havalimanı için Rizeliler’in heyecanlı bekleyişi sürüyor. Pazar ilçesi sakinleri ilçelerinin hemen yanında yapılan havalimanının hizmete girmesini dört gözle bekliyor.

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Haber Merkezi İHA
Rizeliler havalimanının açılışını 4 gözle bekliyor
Rize-Artvin Havalimanı

Ordu-Giresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye’deki ve Karadeniz Bölgesi’ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in katılımı ile açılacak olan havalimanı sayesinde hem Rize’nin hem de ilçelerinin öneminin daha da artacağını kaydeden ilçe sakinlerinden Hızır Şükrü Doğanay, "Havalimanı demek büyük bir kültür demektir. Her şeyden önce şehrimiz turizmi kazanacak. Ulaşımı kolaylaşacak. İnsanlarımız daha huzurlu daha rahat seyahat edecek. İlçemiz çok geri kalmıştı. Geri kalmasından dolayı ilçemize havalimanı yeni bir kimlik verecek, ayrı bir hava verecek. Pazarımızın çok değer kazanacağına inanıyorum. Bir ile üniversite ve havalimanı bir kimlik verir. Üniversite ve Havalimanı olması demek o ilin çok gelişmesi demektir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanımızın memleketine yakışır. Bizim için gerçek bayram Cumartesi günü olacak. Bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü ben artık Pazar’dan kalkıp Antalya’ya 1 saat 15 dakikaya gidebileceğim. Yurtdışı hariç Türkiye’nin neresine gidersek gidelim 1 saate her yere gidebileceğiz" dedi.


"Havalimanı bizim için bir velinimettir"

Yeni açılacak olan havalimanının Pazar Halkı olarak değerini bilmeleri gerektiği belirten Aykan Engin, "Pazar esnafının, halkının çaba sarf etmesi gerekiyor. Havalimanına gelen bir turistin bu pazarın içine girmesi lazım. İlgi gösterilmesi lazım. Çalışılması lazım. Bazı altyapı eksikliklerinin düzeltilmesi lazım. Havalimanı bizim için bir velinimettir. Bu görülmemiş bir olaydır. Pazarlı olarak buranın kıymetini bilelim sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçağı piste indi: 14 Mayıs'ta açılacak
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Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.
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Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı.
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Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.<br>
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Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları sürüyor.
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Uçağı pistin merkez hattına yönlendiren ILS cihazlarının kontrolleri için gelen test uçağıyla ilk iniş, başarıyla gerçekleştirildi.
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Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak.
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Rize-Artvin Havalimanı'nda test uçağı piste indi: 14 Mayıs'ta açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta yapacağı ilk inişin ardından törenle hizmete açılacak, Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'na test uçağının ilk inişi, başarıyla gerçekleştirildi.


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