Roketsan Mısır'a açıldı: İki ülke arasındaki savunma sanayisi köprülerinin kurulmasında önemli rol oynayacak

Türkiye 2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu. Bu rakamla birlikte Türkiye'de sen çok satılan otomobil markaları da belli oldu. Peki en çok satan otomobil markaları, modelleri hangileri? Türkiye'de en çok satılan araba hangisi? En çok satan otomobillerle ilgili tüm detaylar haberimizde...