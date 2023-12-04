|
Ekonomi

Roketsan Mısır'a açıldı: İki ülke arasındaki savunma sanayisi köprülerinin kurulmasında önemli rol oynayacak

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli oyuncusu olan Roketsan, Türkiye'nin Akdeniz'deki köklü komşusu Mısır ile savunma sanayisi alanındaki ilişkilerini geliştirmek için Egypt Defence Expo'ya (EDEX Fuarı) katılarak, Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayisi köprülerinin kurulmasında önemli rol almayı planlıyor.

12:25 - 4/12/2023 Monday
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası alanda 400'ün üzerinde firmayı ve 30 binin üzerinden katılımcıyı ağırlayan EDEX 2023 bugün Mısır'da başladı.


Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 7 Aralık'a kadar sürecek fuar, Türk savunma sanayisi için önemli fırsatlar barındırıyor. Roketsan da geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosuyla güçlü bir katılım sağladığı fuarda önemli ihracat başarılarına imza atmayı ve Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayisinin köprülerinin kurulmasında önemli rol almayı hedefliyor.


Roketsan, önemli ticari görüşmeler yapacağı bu fuarda son teknoloji ürünlerini de sergiliyor.

Firma, burada TRLG-230 füzesini, mini akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T’yi, lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS'ı, orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS'ı, KARAOK kısa menzilli tanksavar silahını ve ATMACA gemisavar füzesini katılımcıların ilgisine sunuyor.




#edex 2023
#Mısır
#mühimmat
#roket
#ROKETSAN
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem sonrası Armutlu’da tüm okullar tatil oldu: Yarın okul var mı?