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Ekonomi

Rosatom, Rusya'da ilk kara tabanlı küçük modüler reaktör için lisans aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Rosenergoatom AŞ'ye 21 Nisan'da Yakutistan'ın Ust-Yansky Bölgesi'nde Yakutsk kara tabanlı küçük modüler reaktörün (SMR) inşası için Rusya Federasyonu Federal Çevre, Teknoloji ve Nükleer Yönetim Denetleme Servisi (Rostekhnadzor) tarafından lisans verildi.

11:00 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımı en modern Rus teknolojisine dayanan kara tabanlı SMR'de, gemi tasarımında kullanılan su soğutmalı nükleer reaktör RITM-200N düşük güçlü, kara tabanlı nükleer güç santraline uyarlanarak geliştirildi.


Gelişmiş Rus buzkıran gemilerinde zorlu Kuzey Kutbu koşullarında test edilen RITM-200N serisi reaktörler Fukuşima sonrası modern nükleer güç santrali tasarımları için gereken tüm güvenlik gereksinimlerini karşılıyor. Söz konusu reaktörler, büyük nükleer güç santrallerine kıyasla daha kısa inşaat süresine sahip kompakt modüler nükleer güç santralleri olma özelliği taşıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rostekhnadzor'un kararının küresel nükleer endüstri için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Zorlu Kuzey Kutbu koşullarında ilk modern kara tabanlı SMR'nin inşasına izin verilmesi Rus nükleer teknolojilerinin tartışmasız liderliğinin bir başka teyididir. Ust-Kuyga yerleşim biriminde inşaat öncesi çalışmalar halihazırda devam etmektedir. Sahaya şimdiden 2 bin tondan fazla kargo teslim edildi, şu anda sahada yaklaşık 80 işçi ve 38 parça işletme ekipmanı bulunuyor. Çalışmaların kapsamı her geçen gün artıyor. RITM-200N ile dünyanın ilk kara tabanlı SMR'sinin 2028 yılında devreye alınması planlanıyor."




#Nükleer enerji
#ROSATOM
#Rusya
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