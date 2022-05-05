Rus ekonomisi yıkılmıyor: Ruble dolar karşısında güçleniyor

Tüm dünyanın tepkisini çeken Rus işgali ile birlikte küresel ekonomilerde dengesizlikler ortaya çıkmaya başlamıştı.
Değerli metal, gaz, petrol ve tahıl üzerine büyük gücü elinde bulunduran Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş küresel enflasyonu yükseltti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş diğer tüm emtialara da yansıdı.
Ruble ise savaşla birlikte Dolar karşısında erimişti. 1 dolar ile 154 ruble alınan savaşın ilk günlerindeki kur politikasından eser kalmadı. Bugün 1 dolar ile sadece 66 ruble alınabiliyor.