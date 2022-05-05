Ekonomi Rus ekonomisi yıkılmıyor Ruble dolar karşısında güçleniyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus ekonomisi yıkılmıyor: Ruble dolar karşısında güçleniyor

Rusya'ya karşı yapılan yaptırım ve ambargolar Rus ekonomisinin gücünü kırmaya yetmiyor. AB ve ABD'nin almış olduğu yaptırımların neticesinde petrol yükselirken küresel fiyatlar da yükselişten etkileniyor. Ruble ise Mart 2020'den bu yana ilk kez ABD doları karşısında 66 seviyesini görmüş oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rus ekonomisi yıkılmıyor: Ruble dolar karşısında güçleniyor
Foto/arşiv

Tüm dünyanın tepkisini çeken Rus işgali ile birlikte küresel ekonomilerde dengesizlikler ortaya çıkmaya başlamıştı.

Değerli metal, gaz, petrol ve tahıl üzerine büyük gücü elinde bulunduran Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş küresel enflasyonu yükseltti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş diğer tüm emtialara da yansıdı.

Ruble ise savaşla birlikte Dolar karşısında erimişti. 1 dolar ile 154 ruble alınan savaşın ilk günlerindeki kur politikasından eser kalmadı. Bugün 1 dolar ile sadece 66 ruble alınabiliyor.

Diyarbakır-Batman seferlerinde tren setleri yenileniyor: Yarın hizmete alınacak
EKONOMİ
Diyarbakır-Batman seferlerinde tren setleri yenileniyor: Yarın hizmete alınacak

Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı
EKONOMİ
Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? 2022 Emekli ve memur temmuz zammı için geri sayım başladı!
ÖZGÜN
Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? 2022 Emekli ve memur temmuz zammı için geri sayım başladı!

Almanya'da kıtlık krizi kapıya dayandı: Fiyatlar uçtu marketlerde raflar boş kaldı
EKONOMİ
Almanya'da kıtlık krizi kapıya dayandı: Fiyatlar uçtu marketlerde raflar boş kaldı

İntihar ettiğine inanmıyoruz

'İntihar ettiğine inanmıyoruz'

​TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu ABD'de ölü bulundu.
Yörenin geçim kaynağı oldu

Yörenin geçim kaynağı oldu

​Yılda bir iki ay sadece geceleri çıkıyor.
Bakan Soylu tarih verdi: Otoyollardaki hız limitleri artıyor

​Bali açıklarında denize düştü: Üç gün sonra sağ bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.