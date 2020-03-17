Ekonomi Rus havayolu sektörünü koronavirüs vurdu İflaslar gelebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus havayolu sektörünü koronavirüs vurdu: İflaslar gelebilir

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların, bazı Rus hava yolu şirketlerinin iflasına yol açabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Rusya Federal Havacılık Ajansı Başkanı Aleksandr Neradko, başkent Moskova’da Rosaviatsiya yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle Rus havacılık sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya’daki hava yolu şirketlerinin gelirlerinde önemli kayıplar yaşandığına işaret eden Neredko, “Durdurulan uluslararası uçuşlar ve rubledeki değer kaybı yüzünden başta hava yolu şirketleri olmak üzere sektörde iflas riskleri ortaya çıkıyor.” dedi.

  • Sektördeki mali kayıplara dair çeşitli tahminlerin yapıldığını belirten Neredko, “Söz konusu tahminlerin teyit edilmesi gerekiyor ama kayıplar 100 milyar rubleyi (yaklaşık 1,35 milyar dolar) geçebilir.” diye konuştu.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE YARDIM GELEBİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, virüs salgını nedeniyle kayıplar yaşayan hava yolu şirketlerine yönelik yardım yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü söylemişti.

Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan’ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti.

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Çin'de her geçen gün yayılan ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüsün Türk ekonomisine etkisi olumlu yönde seyrediyor. Virüsün tehdit boyutuna ulaşmasının ardından e-ihracatta Türk ürünlerine talep 5 kat artarken, Çin'den sebze ve meyve ithal eden ülkeler Türkiye pazarına yöneldi. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova, yıllar sonra ilk kez Türkiye'den domates ithalatının 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı. Çin sınırının geçişlere kapatılmasının ardından, Rus yetkililer Türkiye pazarına yöneleceklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ihracatın artacağını vurgulayan sektörün önde gelen temsilcileri, iç pazarda fiyatların artabileceğine işaret ediyor.


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