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Ekonomi

Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından onaylanan kararla beraber, yakıt ürünlerine getirilen yasakta değişikliğe gidilerek, gemi yakıtı ve kırsal motorin ihracatı serbest bırakıldı.

22:17 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, günde yaklaşık 100 bin varil benzin ve 900 bin varil motorin ihraç ediyor. Ülkenin toplam motorin ihracı geçen yıl 35 milyon ton, benzin ihracatı ise 4,8 milyon ton seviyesindeydi.

Onaylanan kararla, ülkenin 21 Eylül'de yürürlüğe koyduğu benzin ve motorin ihracat yasağında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, gemi yakıtı ve kırsal motorin yasaktan muaf tutulurken, Transneft ve Rusya demir yolları şirketlerinin de yasaktan önce kabul ettikleri yakıt sevkiyatlarını tamlamalarına müsaade edildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle geçen hafta yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamış, kararın ardından söz konusu ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşanmıştı.


#Rusya
#yakıt
#ihracat
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